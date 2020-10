Bitterer Schock für Sturm vorm Cup-Match am Samstag in Hohenems: Otar Kiteishvili hat’s bei Georgiens Teameinsatz in Nordmazedonien (1:1) böse erwischt. Der Regisseur der Blackies hat sich nach einem Foul gröber an den Adduktoren verletzt - es besteht Verdacht auf einen Muskelbündelriss. Wenn das die heutige MR-Untersuchung bestätigen sollte, droht eine wochenlange Pause!