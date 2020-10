Was am Ostersonntag im Haus von Henrietta und Richard in Reichraming geschehen war, weiß nur das Paar aus Ungarn. Er hatte eine Stichverletzung im Rücken, sie ein gewaltiges Hämatom im Gesicht. Mordversuch war es jedenfalls nicht, entschieden am Donnerstag die Steyrer Geschworenen im Prozess gegen die 22-Jährige.