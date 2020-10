Über „Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft“ hat Papst Franziskus in seiner neue Sozialenzyklika geschrieben. Von einer Großfamilie spricht Innsbrucks Bischof Hermann Glettler, wenn er an die Welt-Kirche denkt. Für diese wird rund um den Weltmissionssonntag am 18. Oktober gebetet und Spenden gesammelt.