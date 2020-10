Anfang September wurden von GENSPEED Biotech die ersten Covid-19-Antikörper-Schnelltestsets an Ärzte ausgeliefert, die in nur 15 Minuten nachweisen, ob der Getestete immun ist und in welcher Konzentration schützende Antikörper vorhanden sind - und das in Laborqualität. Jetzt arbeitet das von Max Sonnleitner und Sonja Kierstein geführte Unternehmen unter Hochdruck an dem nächsten Produkt - einem Antigen-Schnelltest, der eine akute Corona-Infektion erkennen kann und gleichzeitig auch nachweisen kann, ob jemand eine akute Infektion mit Influenza-Viren hat - ein Corona-Grippe-Test also. „Ende November soll dieser fertig sein“, verrät Sonnleitner.