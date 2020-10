Einrichtung auch Laien zumutbar

Zumal für einen Preis von 100 Euro in puncto Netzwerkfunktionen viel geboten wird: Bei einer auch für Laien leicht bewältigbaren Ersteinrichtung mit der Begleit-App Google Home wird der Speaker mit dem heimischen WLAN verbunden und die Sprachsteuerung per Google Assistant eingerichtet. In Google Home kann man den Nest Audio mit anderen Lautsprechern gruppieren und so zum Beispiel in Küche und Bad die gleiche Musik wiedergeben.