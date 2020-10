„Der letzte Vorfall in Asten verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig unmittelbares Eingreifen der Exekutive ist“, so Norbert Dürnberger. Bei der Geiselnahme in Asten musste die Justizwache erst zu Hilfe geholt werden. In den Wohnbereichen ist ihre dauernde Anwesenheit vom Anstaltsleiter nicht erwünscht. Trotz Warnung der Personalvertretung! Anders in der mit Asten vergleichbaren Sonderjustizanstalt Göllersdorf (NÖ), wo die Abteilungen interdisziplinär besetzt sind. Bei Zwischenfällen kann dort die Justizwache vor Ort sofort eingreifen.