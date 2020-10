Das Paradestück von Christoph Feichtl ist das Damastmesser – so aufwändig wie vom Muster her prachtvoll. So funktioniert’s: „Dazu nimmt man verschiedene Stahlarten“, erklärt der Profi. „Diese verbindet man durch Hitze und Hammerschläge. Das wird oft wiederholt, bis man Hunderte Lagen von Stahl hat.“ Danach wird es in Form geschmiedet, der Rohling wird wieder warm gemacht, dann in Spezialöl abgeschreckt. „Jetzt folgt der Feinschliff. Der letzte Arbeitsschritt ist, dass man das Messer in Säure legt, das lässt die Schichten – und damit das Muster – hervortreten.“ Der Griff wird angebracht, geschärft – fertig!