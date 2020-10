EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen eines positiven Corona-Falls in ihrem Büro den EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel frühzeitig verlassen. „Ich wurde gerade informiert, dass ein Mitarbeiter meines Büros in der Früh positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mein Testergebnis war negativ“, schrieb die CDU-Politikerin auf Twitter. Vorsichtshalber verlasse sie jedoch sofort den Europäischen Rat, um sich selbst zu isolieren.