Sein Highlight: Solarzellen im Dach sollen - Sonnenschein vorausgesetzt - pro Jahr Strom für bis zu 1600 Kilometer erzeugen. Ansonsten kann der 80-kWh-Akku natürlich an der Schnellladesäule betankt werden, Strom für 300 Kilometer soll in 30 Minuten in die Batterie fließen. Die maximale Reichweite gibt Fisker, der schon mit dem Sportwagen Karma Elektro-Erfahrungen gesammelt hat, mit 480 Kilometern an.