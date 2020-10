Zwischen einem halben und einem Meter hat es laut Mair zuletzt in höheren Regionen gerade am Alpenhauptkamm geschneit. „Die Lawinen richten sich nicht nach der Jahreszeit“, gibt der Experte zu bedenken. Im Jahr 2019 waren auch Anfang November zwei Freerider am Rettenbachferner in Sölden die ersten Lawinenopfer der Saison.