Hohes Infektionsrisiko herrscht nicht erst mit den neuen Ampelschaltungen fast im ganzen Land. Das zeigt leider einmal mehr auch ein Blick in die heimischen Pflegeheime. Denn während sich die Infektionsherde in den Zentren in Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling um drei Personen auf 40 und in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf um vier Infizierte auf 31 erhöhten, kommt jetzt auch ein neuer Cluster im Betreuungszentrum in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten hinzu. Acht Infektionen in Zusammenhang mit dem Zentrum seien bereits bekannt und viele weitere wahrscheinlich, heißt es dazu von den Gesundheitsbehörden.