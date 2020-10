„Nächster großer Fehler nach Dieselskandal“

Der oberösterreichische Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) betonte: „Wir haben alle miteinander dasselbe Ziel: eure Arbeitsplätze in Oberösterreich abzusichern.“ Er rief den Mutterkonzern VW auf, „nicht den nächsten großen Fehler nach dem Dieselskandal zu machen“. Er habe in einer Videokonferenz mit MAN-Vorstandschef Andreas Tostmann in dieser Woche noch immer keine Antwort bekommen, „warum man, um gegen Verluste anzukämpfen, dort anfängt, wo man Gewinne macht“, so Achleitner. Der oberösterreichische AK- und ÖGB-Präsident Johann Kalliauer schlug in eine ähnliche Kerbe und verwies darauf, dass „VW einst ein Flaggschiff gewesen ist“ und nun seine Reputation verspiele.