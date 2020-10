Juul ist in den USA für hoch dosierte Verdampfer bekannt - damit sollen auch Kettenraucher als Kunden gewonnen werden, die aus dem Tabakrauchen aussteigen wollen und viel Nikotin gewohnt sind. In Deutschland sind die Juul-Produkte aufgrund von EU-Vorgaben deutlich schwächer dosiert. Noch 2019 hatte das Unternehmen die Marktführerschaft in der Bundesrepublik angepeilt, doch der Verkauf kam nicht in die Gänge. Zudem gab es Ärger mit der Konkurrenz - ein deutscher Wettbewerber erwirkte zwischenzeitlich einen Lieferstopp von Juul-Produkten, weil auf den Kartuschen ein Recyclingzeichen fehlte. Nun zog die Firma für Deutschland die Reißleine.