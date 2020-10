Viele Rubriken

Auf „innsbruck-erinnert.at“ verbirgt sich hinter Rubriken wie „Stadtleben“, „Bilderalbum“, „Arbeit und Alltag“, „Häuser“, „Menschen“ und „Kanal“ bis hin zum beliebten Rätsel ein aktuell aus 1000 Fotos und Bildern bestehender Schatz an Innsbrucker Geschichte und Geschichten sowie an historischen Informationen. Und dies großteils fernab von Bekanntem wie dem „Goldenen Dachl“ und anderen Sehenswürdigkeiten. Die zum Teil bislang unveröffentlichten Fotos stammen aus Privatbeständen und Nachlässen an das Innsbrucker Stadtarchiv/Stadtmuseum und ermöglichen Entdeckungsreisen durch Innsbruck von jedem internetfähigen Endgerät aus.