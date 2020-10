Lange Zeit von dichten Wäldern bedeckt und unbesiedelt liegt das Gurktal nördlich des Klagenfurter Beckens umgeben von seinen prächtigen Alpen, denen die Gurk entspringt. Erst die Römer legten eine Verbindungsstraße nach Salzburg an, so entstanden im Tal erste Siedlungen. Um die erste Jahrtausendwende wirkte die Heilige Hemma von Gurk hier: Die Adelige stiftete den Dom und sein Kloster. Nach ihrem Tod bemächtigten sich die Salzburger Erzbischöfe ihrer reichen Besitzungen und gründeten ein Bistum - später wurde der Sarkophag Hemmas in die mythische, 100-säulige Krypta des Doms verlegt.