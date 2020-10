Teil zwei des Fußball-Podcasts mit Peter Pacult. Hier erzählt der Kult-Kicker im Gespräch mit krone.at-Sportchef Michael Fally, wie Ernst Happel bei einem Mannschaftsauflug zum Rafting plötzlich in den Fluten versank, wie der Wechsel zur Austria vonstattenging, wie er sich als Derby-Torschütze gegen Rapid fühlte, wie der Wechsel zu 1860 München zustande kam und was er an seinem Abgang nach dem Meistertitel als Rapid-Trainer bis heute nicht versteht (alles im Video oben).