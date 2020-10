Tennis-Profi und Autorin Andrea Petkovic (33) hat für ihr erstes Buch Disziplin, Abgeschiedenheit und eine Flasche Whiskey gebraucht. Sie habe einen Zeitplan aufgesetzt und versucht, jeden Tag ein bis zwei Stunden zu schreiben, sagte die Darmstädterin am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse. „Ich bin irgendwo anders hin, aus meinem Zimmer oder aus dem Hotelzimmer raus in die Lobby oder in ein Café, damit ich so etwas wie einen Büroalltag habe.“