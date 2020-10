„Krone“: Der Segler war am Mittwoch mit seinem Boot in eine ziemliche Notlage geraten.

Ferdinand Staudinger: Zu dem Zeitpunkt gab es am Mondsee ein paar heftige Böen. Dieser Mann ist zwar ein geübter Wassersportler, hat aber Pech gehabt, dass er von einer dieser Böen falsch erwischt worden ist. Die Folge war, dass sein Boot gekentert und kieloben im See getrieben ist.