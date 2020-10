„Eine unserer Stärken ist die alpine Kameraführung“, so der 44-jährige Heiligenbluter: „Ist der Kameramann direkt neben dem Kletterer in der Felswand, kann man die Emotionen im Gesicht des Athleten einfach viel besser einfangen, als etwa mit einer Drohne. Und weil wir beide Bergführer sind, können wir uns selbst in den schwersten Routen sicher fortbewegen und die Produktionsfirmen sparen sich einen Bergführer, der den Kameramann sichern müsste.“