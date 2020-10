Bevor es in Österreich am Beginn der Woche kalt, nass und stürmisch wurde, konnte unsere Leserreporterin Doris B. noch die Zeit nutzen, um beim Dachsteinmassiv in der Region Schladming einige Runden mit dem Mountainbike zu drehen. Bei einer Rast auf einer Hütte konnte Sie dieses Foto mit einem faszinierenden Blick auf den Gebirgszug festhalten.