Auch in den bestehenden niederösterreichischen Clustern wurden weitere Ansteckungen registriert. So stieg die Zahl der Erkrankten in einem Pflegeheim in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um vier auf 31 an.