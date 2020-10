Kroatiens Volkstraditionen wechseln von Region zu Region und sind vor allem dank der bunten Trachten weit über die Grenzen des Landes hinweg bekannt, beispielsweise jene aus Bizovac oder die geblümten Hüte der Ljelje von Gorjani. Aber auch die Fülle an Liedern, die traditionell gesungen werden, ist in Kroatien groß. Man denke etwa an die Volkslieder Međimurska Popevka aus dem Norden des Landes sowie Ostkroatiens Bećarac.