Gute Nachrichten für Fans von US-Krimiserien: Der Serienmörder „Dexter“ kommt zurück. Gut sieben Jahre nach dem Ende der achten Staffel soll es eine auf zehn Folgen begrenzte Serie geben, in der Michael C. Hall wieder in seine Paraderolle schlüpft, teilte der Sender Showtime mit. Ob es sich dabei um eine Fortsetzung der bisherigen Serie handelt, war zunächst unklar.