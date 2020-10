Im Vorjahr war der Ring gesperrt, viele Radler hatten in der Innenstadt freie Fahrt. Der Fahrradanteil in Klagenfurt an der Mobilität soll von derzeit zehn auf 30 bis 40 Prozent gesteigert werden. Abgase und Staus nehmen im normalen Alltag zu, Klimastrafen in Millionenhöhe drohen, die Politik muss Alternativen zum motorisierten Verkehr schaffen. Rad-Autobahnen sollen geschaffen werden. Der Rad-Masterplan sorgt das ganze Jahr für viele Aktionen. E-Bikes und E-Scooter sollen forciert werden.