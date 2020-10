„Ich bin noch nicht fertig“, kündigte der Formel-1-Rekordjäger am Abend seines 91. Grand-Prix-Erfolgs auf dem Nürburgring an. Ausgerechnet in Deutschland hat der Brite den Siegrekord von Michael Schumacher eingestellt. Doch ist er nun der bessere Fahrer, oder hatte es Hamilton mit Mercedes einfach nur leichter?