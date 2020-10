Mehrere besonders hart von der Pandemie betroffene Gemeinden, ganze Täler und sogar das gesamte Land Tirol waren am ersten Corona-Höhepunkt im März von Quarantänemaßnahmen betroffen. Die Isolierungen, mit denen die Behörden die Verbreitung des Virus eindämmen und die Anzahl der Neuansteckungen senken wollten, wurden meist für zwei Wochen verhängt, teils verlängert, und erst weit in den April hinein wieder endgültig obsolet - ehe nun erstmals nach der Lockdown-Phase zu Jahresbeginn Quarantänemaßnahmen in Salzburg verkündet wurden.