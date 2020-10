Gemeinsam mit ihrem Enkel Prinz William sorgte Queen Elizabeth am Donnerstag für eine Überraschung. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Großbritannien zeigte sich die Monarchin bei einem Auftritt außerhalb der Palastmauern. Gemeinsam mit dem Zweiten in der Thronfolge besuchte die 94-Jährige das „Defence Science and Technology Laboratory“ („Dstl“), das Labor für Verteidigungswissenschaft und -technologien, das in der Nähe von Salisbury angesiedelt ist.