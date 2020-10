Michael Fally präsentiert das krone.at-Sportstudio, diesmal mit dem Premierensieg des in der Nations-League-Tabelle führenden ÖFB-Teams in Rumänien, mit dem „Geheimnis“ von ÖFB-Star Marko Arnautovic und mit dem in Köln glänzenden Tennis-Star Dennis Novak. Zudem mit dabei: Rapid-Sportchef „Zoki“ Barisic, der bezüglich des neuen Rapid-Stars Yusuf Demir etwas hinter die Kulissen blicken lässt. Viel Spaß!