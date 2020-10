ECDL-Schüler taten sich im Lockdown leichter

Der ECDL-Enthusiasmus der Schüler hat der Schule im Corona-Lockdown im ersten Halbjahr sehr geholfen. Schüler, die sich im Informatikunterricht und mit ECDL-Prüfungen mit Computern und ihren Möglichkeiten vertraut gemacht haben, hatten es beim Umstieg ins E-Learning bedeutend leichter als Schüler, in deren Ausbildung IT keine große Rolle spielt. Das weiß auch Bildungsdirektor Heinrich Himmer, der bei der Auszeichnung der Schule erklärte: „Es wäre schön für den Bildungsstandort Wien, wenn sich möglichst viele Schulen am Wettbewerb um den EDCL-Landessieg beteiligen.“