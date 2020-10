Der Überfall hatte bereits am Montag am späten Nachmittag stattgefunden, wurde aber erst am Donnerstag bekannt gegeben. Der aus dem Bezirk Villach-Land stammende 22-Jährige hatte sich gegen 17.00 Uhr in der Sporgasse aufgehalten. Plötzlich soll sich ihm der Unbekannte von hinten genähert und Bargeld und Kreditkarten gefordert haben. Der Räuber sagte auch, er habe ein Messer, welches das Opfer aber nicht sah. Der Kärntner übergab dem Täter das Bargeld, dieser entriss ihm dann noch die Stofftasche mit Medikamenten und Klopapier. Dabei wurde der Kärntner leicht verletzt. Der Räuber rannte in Richtung Färberplatz davon.