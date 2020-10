Von da an geht es Schlag auf Schlag: Auch seine Ehefrau Abby und sein kleiner Sohn Ford (8 Monate) geben positive Proben ab. Jetzt müsste die Familie für eine 14-tägige Quarantäne im Hotel in Russland bleiben. Es geht um das Hotel „Four Seasons“, es gibt wahrscheinlich schlimmeres, als dort zu weilen. Die russischen Behörden melden sich und kündigen eine erneute medizinische Untersuchung bei Querrey an. Wenn er wieder positiv ist, muss er vielleicht ins Spital. Jetzt kommt das, was man sonst nur in Filmen sieht, vielleicht aus Angst vor den russischen Spitälern, vielleicht, weil er nicht wollte, dass man ihn von seinem kleinen Sohn trennt: Querrey entschließt sich, außer Landes zu fliehen.