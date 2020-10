Sie war begeisterte und erfolgreiche Ausdauersportlerin und hat bisher überaus gesund gelebt. Bis Coronaviren über sie herfielen. Die akute Krankheit verlief gar nicht so arg. Aber jetzt mussten der rund 30-Jährigen als Spätfolge mehrere Zehen amputiert werden. Sie wird nie mehr richtig gehen können. Dr. Martin Skoumal, Internist, Rheumatologe und Chefarzt der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), gibt natürlich keine Namen preis. Aber er spricht von keinem Einzelfall: „Wir bekommen aus den Intensivstationen der Umgebung leider auch jüngere Patienten nach einer Covid-19-Erkrankung an unser Lungen-Reha-Zentrum Hochegg (NÖ) zugewiesen. Zwischen 30 und 50, keiner Risikogruppe angehörend, keine Vorschäden, ganz plötzlich aus völliger Gesundheit gerissen.“ In erster Linie betreffen katastrophale Komplikationen die Lunge. Der Mediziner: „Dieses Organ kann so massiv geschädigt sein, dass die Betroffenen schon nach wenigen Metern Gehstrecke wegen Atemnot stehen bleiben müssen. Sie erreichen in kürzester Zeit ihre Belastungsgrenze.“