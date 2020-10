Bierpartei-Chef Marco Pogo wird Bezirksrat in Wien-Simmering. „I gfrei mi so“, ließ er seine Anhänger auf Twitter wissen. In Simmering - seinem Heimatbezirk - hatte er bei der Wien-Wahl am vergangenen Sonntag mit 2,6 Prozent auch sei bestes Ergebnis eingefahren.