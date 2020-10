Mit dem Multiinstrumentalisten Mike Hugg gründete er die Mann-Hugg Blues Brothers, die sich in Manfred Mann & The Manfreds und auf Drängen ihres Produzenten schließlich in Manfred Mann umbenannten. „Do Wah Diddy Diddy“ war 1964 der erste Nummer-eins-Hit. „Pretty Flamingo“, „Ha! Ha! Said The Clown“ oder „My Name Is Jack“ - bis 1968 war die Gruppe auch in Österreich Dauergast in der Hitparade.„Der einzige Grund, warum ich erfolgreich war in einer Welt voller Leute, die viel mehr Talent hatten als ich, war, dass ich wirklich gutes Material für die Aufnahmen genutzt habe“, resümiert Mann, der irgendwann unzufrieden wurde. 1969 löste er die Band auf. „Die Hits wurden immer mehr zu seichter Popmusik. Und als Musiker gab es noch andere Dinge. Wir haben aufgehört, solange wir erfolgreich waren.“