Schärfere Maßnahmen für ganz Salzburg

Auch für das restliche Bundesland gelten schärfere Corona-Bestimmungen. So werden in ganz Salzburg Veranstaltungen ohne zugewiesene Plätze verboten. Ausnahmen gibt es für den Profi-Sport. Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen ist ab 250 Personen eine Bewilligung nötig. Das Verabreichen von Speisen sowie die Ausschank von Getränken sind verboten. Nicht mehr erlaubt sind zudem private Feiern, es sei denn sie finden in den eigenen vier Wänden statt.