Frauen kennen das Problem: Man schminkt sich, geht raus, setzt sich die Maske auf und hat einen Großteil des Make-ups in auf dem Stoff picken. Doch was ist die Lösung? Am besten ist natürlich, man verzichtet so gut es geht auf Foundation. Etwas Concealer oder Abdeckspuder auf eventuelle Unreinheiten getupft, das sorgt ebenfalls für einen makellosen Teint.