WIESN #dahoam Party - Wiesn-Games zum Mitfiebern und Mitwetten und live in der Show dabei sein

Die Fans der Wiesn können auch dieses Jahr live dabei sein! Einfach Videos oder Fotos von den WIESN #dahoam Partys an die Wiener WIESN (auf FB, Instagram oder per Mail) senden. Grußbotschaften, beim „Zamsitzen“ dahoam, beim Anstoßen oder beim Mitfeiern - alles ist erlaubt.