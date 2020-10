Laaksonen schlug in einem erinnerungswürdigen Spiel Lokalmatador und Paris-Sensation Daniel Altmeier. 3:6,6.3, 7:6 (5) stand es am Ende für den Schweizer mit finnischem Vater. Der erst 20-jährige Felix Auger-Aliassime seinerseits steigt jetzt ins Turnier ein. Bei den French Open verabschiedete er sich gleich in der ersten Runde gegen den Japaner Yoshihito Nishioka glatt in drei Sätzen 5:7, 3.6, 3:6.