Bei einem Krisengipfel der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten am Mittwochabend wurden regionale Corona-Verschärfungen beschlossen - allerdings konnte man sich nicht auf bundesweit einheitliche Regelungen einigen. Für Merkel reichen die Beschlüsse nicht aus. Angesichts einer Rekordzahl an neuen Corona-Fällen rief die Bundesregierung am Donnerstag eindringlich zu mehr Disziplin und Vorsicht auf. So betonten Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun, dass die Deutschen „viel mehr Vorsicht“ an den Tag legen müssten - vor allem in ihrer Freizeit -, unter anderem um Weihnachten in gewohnter Form feiern zu können.