Eigene Ordination für Corona-Verdachtsfälle in der Stadt

In der Stadt Salzburg wird zudem eine Spezialambulanz für Verdachtsfälle eingerichtet, um mögliche Ansteckungen in den Arztpraxen zu vermeiden. Der Mietvertrag für die Infektordination in der Strubergasse 20 wird aktuell vom Land Salzburg finalisiert, der Betrieb der Praxis und die genauen Modalitäten wie Besetzung, Öffnungszeiten, Anmeldungen etc. werden von der Ärztekammer und der ÖGK organisiert.