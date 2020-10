Sicher ist laut Broccoli aber nur, dass es keine Frau werden wird. „Wir sollten neue Rollen für Frauen schaffen, anstatt einfach einen Mann in eine Frau umzuwandeln“, sagte sie und beendete damit auch Spekulationen, dass Schauspielerin Lashana Lynch, die in „No Time To Die“ (deutscher Titel: „Keine Zeit zu sterben“) die britische Geheimagentin Nomi spielt, die Rolle von Craig übernehmen wird.