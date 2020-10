Die meisten Fälle wurden erneut in Wien registriert (480), auch Tirol meldet einen Rekord an neuen Fällen im 24-Stunden-Vergleich von 295. In Niederösterreich wurden 242, in Oberösterreich 224 Fälle registriert. Weitere 311 Neuinfektionen verteilen sich auf die übrigen Bundesländer. Fünf Menschen starben in Österreich in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.