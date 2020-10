Aus den Akten gehe hervor, dass die WKStA seit knapp zwei Wochen eine Anfangsverdachtsprüfung gegen unbekannte Täter wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs durchführe, berichtete das Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag. Im Sommer 2015 hatte die Staatsanwaltschaft die Finanzmarktaufsicht über die anonyme Anzeige eines Whistleblowers informiert und diese wiederum die Nationalbank, deren Prüfer laut Ö1 ohnehin gerade in der Commerzialbank waren. Die FMA habe in weiterer Folge aber keinen Verdacht der Untreue festgestellt.