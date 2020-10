„Keine Sorge, mein Hauptaugenmerk wird nach wie vor bei der Förderung unserer Nachwuchs-Talente liegen. Sie mit weltberühmten Künstlern zusammenzubringen, das wird nach wie vor meine Mission sein“, so die Initiatorin der „Goldenen Note“. Was genau der Dreh aktuell in der Staatsoper damit zu tun hat und in welchem Channel des ORF König künftig zu sehen sein wird? Sie lächelt: „Das darf ich noch nicht verraten. Lassen Sie sich doch einfach überraschen!“ Gerne.