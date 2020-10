Nachdem Italien am Mittwoch 7332 Neuinfektionen verzeichnet hat, so viele wie noch nie binnen 24 Stunden, prüft die Regierung in Rom nun die Möglichkeit, auf lokaler Basis beschränkte Lockdowns einzuführen. Die Maßnahme könnte Provinzen der Lombardei sowie der süditalienischen Region Kampanien betreffen, in denen die Zahl der Covid-19-Infektionen stark gestiegen ist.