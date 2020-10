Die Verhandlungen mit London über einen Handelspakt nach der Brexit-Übergangsphase kommen bei entscheidenden Punkten seit Monaten kaum voran. Sturgeon bezeichnete den Austritt Großbritanniens aus der EU in einem Gastbeitrag für die „Welt“ am Donnerstag als „verantwortungslos“, „töricht“ und „schädlich für die Wirtschaft“. Gerade weil die britische Regierung entschlossen sei, „Konsens und Solidarität den Rücken zu kehren, braucht Schottland einen alternativen Weg nach vorn“, betonte sie. Im Gegensatz zur EU, in der die Partner gleichberechtigt seien und Entscheidungen Konsens und oft auch Einstimmigkeit erforderten, funktioniere das Vereinigte Königreich anders.