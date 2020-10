Melania Trump spricht über „Achterbahn von Symptomen“

Während ihr Ehemann insbesondere seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am Montag vergangener Woche alle Gelegenheiten nutzte, um Stärke zu demonstrieren - so behauptete er, sich besser als vor 20 Jahren zu fühlen -, schlug Melania andere Töne an: Sie gestand, eine „Achterbahn an Symptomen“ - Kopfschmerzen, Husten und Körperschmerzen - gehabt und sich „extrem müde“ gefühlt zu haben. Sie brachte auch ihr Mitgefühl mit anderen Betroffenen zum Ausdruck: „Wenn Sie krank sind oder wenn Sie einen geliebten Menschen haben, der krank ist, denke ich an Sie und werde jeden Tag an Sie denken.“