Seit August ist der Ex-Rapidler beim türkischen Erstligisten Rizespor unter Vertrag. Beim letzten 0:0 gegen Erzurumspor durfte der „Sechser“ nach seiner Knöchelverletzung wieder von Beginn an ran. Was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Nach dem knappen Jahr bei Salzburg samt Meistertitel und Cupsieg stand der Wiener ohne Verein da. „Ich hatte einige Angebote. Trotzdem war ich mir bei den Klubs nie ganz sicher und wollte mir daher auch genügend Zeit lassen“, sagt der 31-Jährige.