Heute geht’s offiziell los in der Weltcup-„Blase“ in Sölden. Der Damen-Tross, der am Samstag (10 und 13 Uhr) mit dem Riesentorlauf den Anfang macht, reist ins Ötztal. Österreichs Damen-Team stellt sich dann heute Nachmittag auch einem Medientermin. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, in der Tiefgarage eines Hotels!