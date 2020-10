Alessandro Schöpf von Schalke 04 rechts im Mittelfeld statt Reinhold Ranftl vom LASK. Die einzige Änderung in Österreichs Startelf gegenüber dem Sonntag-1:0 in Nordirland, nicht nur erwähnenswert, weil Schöpf nach 75 Minuten Österreichs Goldtor erzielte, sondern auch, weil sie für Sport-Geschichte sorgte: Erstmals standen nämlich in einer österreichischen Fußball-Nationalmannschaft elf Spieler, die ihre Brötchen in Deutschland verdienen.